Euphoria, arriva nel 2020 la seconda stagione della serie HBO

Acclamata dalla critica, Euphoria di Ron Leshem, Daphna Levin e Tmira Yardeni, serie HBO basata sull’omonima miniserie israeliana, ha fatto furore tanto negli Usa quanto all’estero. Un drama adolescenziale a tinte LGBT mai gratuitamente provocatorio, per quanto clamorosamente esplicito, tutto o quasi centrato su una strepitosa messa in scena.

Traianto da Zendaya, volto di Spider-Man: Homecoming, Euphoria ha sbalordito per la sua schietta rappresentazione degli adolescenti di oggi, tra dipendenze da alcool, droghe e sesso. Celebre la ‘puntata dei peni’, con oltre 30 membri maschili in primo piano in un’ora televisiva, con la HBO che ha ufficializzato il ritorno di Euphoria nel 2020.

Non si conosce il mese della messa in onda, ma è facile immaginare che in estate, come accaduto con la prima stagione, Zendaya possa tornare, dopo il finale aperto andato in onda lo scorso 4 agosto.

HBO ha annunciato anche il ritorno di Westworld, The Outsider, Succession, The Righteous Gem Stones, Barry, Bad Education, Los Espookys, A Black Lady Sketch Show, Curb Your Enthusiasm, ma anche gli arrivi delle novità The Plot Against America con Winona Ryder, I Know This Much Is True con Mark Ruffalo, Avenue 5 con Hugh Laurie e Josh Gad, Lovecraft Country di Jordan Peele, e The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant.