Federico Fashion Style: “Viva l’amore, le sue sfumature e la libertà di scegliere se parlare o meno del proprio privato”

Quindi non c’è nulla di romanzato in quello che va in onda?

Assolutamente, no! In fase di montaggio è normale che venga confezionato il tutto in un certo modo, ma quello che va in onda, ora su DPlay Plus e poi, da gennaio su Real Time, è quello che accade quotidianamente nei miei saloni.

Si sarebbe mai immaginato un futuro come questo?

No, non me lo sarei mai immaginato, ma una cosa è certa: lo volevo fortemente.

Il successo, così veloce e prepotente, può essere pericoloso?

Se non si hanno gli strumenti giusti per affrontarlo, può essere destabilizzante. Io fortunatamente sono rimasto sempre con i piedi per terra.

Allora, mi dica quando ha capito di avercela fatta.

Le sembrerà la classica frase di circostanza, ma non l’ho ancora capito e spero, detto tra noi, di non capirlo mai. Ho ancora troppi sogni da realizzare e sono proprio questi ultimi a smuovere il mondo.

Che sogni ha, Lauri?

Voglio aprire dei saloni all’estero: Dubai, Londra e, perché no, Parigi. Le sembrerà banale ma, nonostante il contorno fatto di riflettori e telecamere, il mio lavoro è l’hair stylist.

Qualche mese fa è stato ospite nel nuovo programma di Daria Bignardi.

Cosa vuole che le dica? Prima di entrare nello studio me la stavo facendo sotto. Temevo di essere un po’ troppo sopra le righe per un programma come “L’Assedio”, invece, una volta entrato, Daria mi ha messo subito a mio agio. Un’ottima padrona di casa.