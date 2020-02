‘Feel Good’, la nuova serie Netflix a tinte LGBT – il trailer

Il colosso dello streaming mondiale continua a esplorare in lungo e in largo l’universo dei sentimenti LGBT. Questa volta decide di raccontare l’amore lesbo nella serie tv dal titolo ‘Feel Good’. Attesa per il prossimo 19 Marzo, lo show che miscela il drama con la comedy e con un pizzico di sano romance, racconta un’affascinate storia d’amore tra due donne che si scontra con un potente racconto sulla tossicodipendenza.

Presentata come una serie tv semi-autobiografica, ‘Feel Good’, è stata creata dalla scrittrice Mae Martin. La donna interpreta una tossicodipendente in via di guarigione che cerca di farsi strada nel mondo delle stand-up comedy. Viene descritta come un personaggio sui generis, dai comportanti strani e atipici, innamorata dell’amore ma con un atteggiamento auto-distruttivo. Quando Mae incontra George, interpretata da Charlotte Ritchie, sente verso di lei una forte attrazione. Le due protagoniste, nonostante tutto, si imbarcano in una romantica quanto complicata storia d’amore in cui Mae si destreggia tra i suoi genitori, i compagni di un gruppo di recupero e i colleghi del locale in cui lavora, cercando di trasformare il suo rapporto con George in sana storia d’amore. La donna però si pone una domanda: è possibile sostituire una dipendenza con un’altra? Può il sentimento amoroso salvarti dalle tue stesse paure?