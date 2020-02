Forum, deliri omofobi di Nausica Della Valle: perché Mediaset permette tutto questo?

“Non voglio essere omosessuale“. Questo il titolo della puntata pomeridiana di Forum andata in onda su Rete 4, con ospite in studio Nausica Della Valle, giornalista (?Nell’albo unico nazionale non ve n’è traccia) Mediaset che si definisce ‘ex lesbica’, perché ‘tornata eterosessuale’ dopo aver incontrato Dio. La Della Valle non è certamente nuova a sparate a dir poco imbarazzanti, ma Barbara Palombelli (che in passato ha ospitato storie a tinte LGBT) ha ben pensato di invitarla in studio per parlare anche della sua autobiografia, “La verità mi ha resa libera” il titolo.

Nella ‘storia’ del giorno una donna ha chiesto il divorzio dal marito, accusato di averla tradita con più uomini. “Io non sono omosessuale, è stato un errore“, ha ribattuto lui, sottolineando come fosse capitato in un app gay perché attirato da criptovalute (pessima ricostruzione di un caso russo), dando vita al solito teatrino mal recitato che negli anni ha reso Forum una sorta di involontario programma comico. Fin qui nulla di nuovo, per quanto il tema sia stato trattato con una leggerezza disarmante, se non fosse che a corredo del teatrino sia intervenuta la Della Valle, che è tornata a raccontare la propria storia di ‘revisione’, essendo davvero convinta che non nascendo omosessuali sia automaticamente possibile tornare eterosessuali.

Ci sono 3 motivazioni che spiegano perché non si nasca omosessuali. Io ero convinta di esserci nata. Da un lato Dio, la creazione, che dice ‘ho creato un maschio e una femmina’. Poi abbiamo la scienza. È uscita di recente una dichiarazione di un gruppo di scienziati, per giunta atei, che hanno detto che sono anni che cercano il gene dell’omosessualità. Non l’hanno trovato. Infine ci sono gli psicologi. Hanno preso un gruppo di lesbiche e di gay, in America, e li hanno analizzati per un paio di mesi. E hanno trovato un elemento in comune, ovvero la mancanza di amore, per tutti loro.

Tutto ciò è andato in onda senza alcun tipo di contraddittorio. A Nausica Della Valle, non si sa con quale titolo, è stato dato il permesso di rilasciare simili dichiarazioni davanti ad una platea televisiva particolarmente ampia. La Palombelli ha sottolineato come questa sia la ‘storia di Nausica’, mentre l’uomo/attore della causa l’ha persino ringraziata per le ‘splendide’ parole, ritrovandosi in quanto da lei affermato (“non ritengo siano persone malvage, delinquenti, non avrei problemi a dirlo se fossi omosessuale“), con la moglie tradita che ha continuato ad urlargli contro “tu non stai bene!”, facendo indirettamente passare il devastante messaggio che l’omosessualità sia qualcosa di anormale.