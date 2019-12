‘Ho un ragazzo’. Il campione de l’Eredità fa coming out su Rai Uno

L’Eredità potrebbe diventare il primo game show arcobaleno in onda su Rai Uno. Condotto con estremo garbo da Flavio Insinna, la puntata di sabato 21 dicembre, ha segnato un altro grande passo in avanti per la tv del nostro paese. Infatti uno dei concorrenti in gara, senza nessuna paura, ha rivelato di essere gay e di avere un fidanzato. Una notizia che al giorno d’oggi non dovrebbe sconvolgere più di tanto, ma in un Italia omofoba questi piccoli passi verso la civiltà riempiono il cuore di gioia. Sì, perché a colpire non è il coraggio del giovane concorrente de L’Eredità, ma è la reazione del conduttore che lascia il segno. Nessuna battutina graffiante: a regnare è la spontaneità.

Francesco De Angelis è il campione dello show di Rai Uno e, grazie alla vincita di ben 22mila euro, si è qualificato per diritto alla puntata che andrà in onda lunedì 23 Dicembre. Laureato in Lettere e originario di Formia, nel basso Lazio, la performance del giovane campione ha stupito proprio tutti. Interrogato su i suoi hobby, i sogni, le aspirazioni – ha svelato di aver scritto un romanzo in cui si è identificato come una donna lesbica – e sulla sua vita privata, il giovane ha ammesso di essere omosessuale. ‘Ho un ragazzo’, così risponde alla domanda del conduttore. Il compagno di chiama Gabriele e si trova a circa 200 chilometri dal suo paese di origine, ma questo non è un limite per la loro relazione.