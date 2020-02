‘Un disco che fa ballare e che fa pensare’: Ghali è ospite a ‘L’Assedio’

Indossa abiti femminili con classe e ostenta la sua fluidità. Così si presenta Ghali a L’Assedio durante la puntata del 26 Febbraio. DariA Bignardi, in un studio desolato a causa dell’emergenza Coronavirus, intervista il celebre rapper idolo dei più giovani. Di appena 26 anni, il giovane ha all’attivo due album e un tour da tutto esaurito. Dal 21 Febbraio è disponibile ‘DNA’, la sua seconda fatica discografia, un disco che ‘fa ballare e che fa pensare’.

Durante la breve intervista, Ghali sorseggia un drink e racconta le sue origini, le sue paure più grandi e rivela il rapporto che ha con il mondo dei social.

I miei idoli più grandi sono Michael Jackson e Stromae. Anche la loro musica ha delle strana capacità: quella di farti cantare, ballare e allo stesso tempo anche quella di farti pensare. Per me gestire il successo non è stato facile. Dopo il mio album di debutto sono stato fermo tre anni. Quello è stato un disco impegnativo e, nonostante tutto, ho raccolto i suoi frutti. Dopo il tour, però, dovevo pensare. Dovevo ricaricare le batterie. La caduta a Sanremo? E’ stata simbolica. Dovevo trovare una nuova strada dopo aver costruito il mio castello. Sentivo che era giunto il momento di costruire qualcosa di nuovo, perché all’improvviso mi sono trovato ad avere tutto e niente. Ero soddisfatto di quello che avevo fatto, ma non ero felice.

E sul suo successo ha le idee molto chiare: ‘Non ero pronto a tutto questo. L’essere umano non è fatto per vivere sotto i riflettori ma per vivere una vita normale. Sono stato catapultato in un mondo che non sentivo mio. Grazie al successo però ho reso felice mia mamma. Il mondo dei social? Lo uso per sfogarmi.