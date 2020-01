Grace and Frankie 6, ecco il primo trailer italiano

Tra meno di due settimane arriverà su Netflix la sesta e penultima stagione di Grace and Frankie, meravigliosa serie trainata dalle meravigliose Jane Fonda e Lily Tomlin, un tempo ‘nemiche’ ma con il passare degli anni diventate indivisibili amiche, causa matrimonio incrociato dei rispettivi ex mariti.

Prodotta da Marta Kauffman, tra le produttrici di Friends, la serie vede Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker, Ethan Embry, June Diane Raphael e Baron Vaughn al fianco di Jane e Lily.

In 5 stagioni Grace and Frankie ha rastrellato 11 nomination agli Emmy Award, una ai Golden Globe, una ai WGA e ben 4 ai Screen Actors Guild Award. Nella stagione numero sei, come si deduce dal primo trailer, Grace è nuovamente convolata a nozze, con non poche conseguenze a traino.