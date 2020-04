Grace and Frankie, il cast legge lo script dal vivo per raccogliere fondi contro il Coronavirus

La sesta stagione è on line da gennaio, mentre la settima sarà l’ultima, ma nell’attesa il cast di Grace and Frankie si ritroverà on line domani, per raccogliere fondi contro il Coronavirus.

Jane Fonda, Lily Tomlin e gli altri volti della serie Netflix leggeranno lo script dell’episodio inedito “The Fallout”, ognuno da casa propria, per motivi benefici. Nel corso della diretta, infatti, via aperta alle donazioni per il Meals On Wheels COVID-19

L’incredibile cast di Grace And Frankie farà una lettura dal vivo per beneficenza della premiere della stagione ancora inedita, intitolata “The Fallout”. Il 9 aprile, sul canale Youtube di Netflix Is a Joke. La co-creatrice Marta Kauffman modererà anche una sessione di domande e risposte dal vivo con l’intero cast.

Per i fan della serie, un vero e proprio evento. 82 anni, nonché attivista per la salvaguardia del Pianeta, Jane Fonda è da pochi giorni sbarcata persino su TikTok, per parlare ai più giovani della lotta ambientalista.