Guida TV tra film e serie LGBT, 24 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Altro martedì in quarantena totale causa pandemia, e altri consigli televisivi a tinte LGBT in arrivo dalla nostra redazione. Quest’oggi il palinsesto generalista ci regala due titoli, uno dei quali da prendere con le pinze, perché fortemente irriverente.

Parliamo di Bruno di Larry Charles, prodotto, co-sceneggiato ed interpretato da Sacha Baron Cohen, in onda alle ore 22:45 su Itlaia 2, canale 66. Sacha Baron Cohen, nei panni di Brüno, si è addirittura recato alla settimana della moda di Milano facendo irruzione durante la sfilata della stilista Ágatha Ruiz de la Prada, per completare il suo film. Energicamente gay ed esaltato., austriaco e appassionato di moda, Bruno conduce in modo singolare un programma che va in onda in fascia notturna e protetta. Passati i limiti leciti del buon conduttore e sfilato suo malgrado in passerella con un’originale tuta in velcro, viene licenziato dall’emittente austriaca e abbandonato dal suo amante pigmeo. Out per l’amore e per la moda, Brüno è deciso a tornare in pista. Questa la trama della pellicola, presentata come un trionfo di “deliziose scorribande attraverso l’America allo scopo di mettere visibilmente a disagio i maschi eterosessuali in presenza di un gay straniero in magliettina a rete“, ma a suo tempo accusata dalle associazioni LGBR di ridicolizzare l’omosessualità, vista unicamente in modo macchiettistico e offensivo.