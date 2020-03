Guida TV tra film e serie LGBT, 22 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Ancora una domenica da quarantena, chiusi in casa davanti a tv e computer, e nuova giornata di consigli cinematografici, se non fosse che anche oggi la generalista non abbia in programma titoli a tinte LGBT.

Ci ritroviamo quindi obbligati, anche oggi, ad andare sullo streaming, dove vi consigliamo una serie fresca fresca. Feel Good, uscita solo pochi giorni fa, delizioso progetto ideato e interpretato dalla comica Mae Martin, che si è ispirata alle proprie esperienze di vita vissuta, co-sceneggiandola insieme a Joe Hampson, già visto all’opera con Skins.

Solo sei episodi, e una diva di Lisa Kudrow, la Phoebe di Friends, ad impreziosire il cast, per una romcom che dipinge i lineamenti di un’affascinate storia d’amore tra due donne, con il dramma della tossicodipendenza sullo sfondo. Si sorride e ci si commuove, dinanzi a quest’opera che vede decollare la 32enne Mae Martin, ai più fino ad oggi sconosciuta e da sempre bisessuale dichiarata.