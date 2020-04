Guida TV tra film e serie LGBT, 1 aprile 2020: vi consigliamo Mine Vaganti

A 10 anni esatti dalla sua uscita nei cinema d’Italia, Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek impreziosirà la serata televisiva di questo mercoledì 1 aprile grazie al ciclo “Orgoglio Italiano” di Rai Movie, canale 24, a partire dalle ore 21:10.

Non poteva esserci consiglio migliore, per la nostra rubrica quotidiana dedicata ai film e alle serie LGBT, se non il film del 2010, campione d’incassi e in grado di vincere due David di Donatello per migliori interpreti non protagonisti (gli indimenticati Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini), il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, 5 Nastri d’Argento (compreso quello per Patty Pravo e la sua Sogno), 4 Globi d’Oro (compreso miglior film e sceneggiatura) e 4 Ciak d’Oro, oltre a strappare due nomination agli European Film Awards.

Interpretato da Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini e Daniele Pecci, Mine Vaganti affrontava con il dono del sorriso il tema della famiglia all’italiana, solo apparentemente tradizionale e tendenzialmente bigotta, abbattendo tutta una serie di luoghi comuni tipici del nostro Paese. Ambientato in Puglia, il film vede Tommaso, felicemente fidanzato con un ragazzo a Roma, tornare a casa con l’intenzione di fare finalmente coming out. Ad attenderlo l’omofobo papà Vincenzo e mamma Stefania, zia Luciana, la nonna, sua sorella Elena e Alba, l’amica di sempre. Ma soprattutto suo fratello maggiore Antonio, che gestisce il pastificio di famiglia e gli brucia la sorpresa, anticipandolo nel dichiararsi in famiglia. Perché anche lui omosessuale…