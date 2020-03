Guida TV tra film e serie LGBT, 29 marzo 2020: vi consigliamo Tiger King

Nuova domenica di quarantena e nuovo consiglio televisivo a tinte LGBT del giorno grazie a Tiger King, nuova docu-serie da pochi giorni sbarcata su Netflix.

Un crime di stampo documentaristico a dir poco incredibile sulla vita di Joseph Maldonado-Passage, “bifolco gay armato tra tigri e serpenti“, candidatosi persino alla Casa Bianca da indipendente. 7 episodi per ricostruire quanto accaduto tra Carolina del Sud e Florida, dagli anni ’90 ad oggi, con ambientalisti, animalisti, collezionisti di grandi felini e addestratori protagonisti.

Il ‘Tiger King’ del titolo è proprio il celebre “Joe Exotic”, sposatosi con due uomini (etero) contemporaneamente nonché proprietario di un gigantesco parco privato con animali selvatici, per decenni in guerra con la grande rivale Carole Baskin, animalista tutt’altro che linda che l’ha sempre accusato di maltrattare quei grandi felini, tra minacce, truffe, ex mariti scomparsi, tentati omicidi, suicidi, incendi dolosi, tigri, leoni, coccodrilli, elefanti e chi più ne ha più ne metta. Pur di diventare una star Joe è sempre stato disposto a tutto, tanto dall’aver sfidato Donald Trump e Hillary Clinton nel corso delle scorse presidenziali USA, prima di candidarsi a ruolo di Governatore dell’Oklahoma nel 2018 e sposare un terzo ragazzo. Ma ora Joe Exotic si trova dietro le sbarre. Il motivo? Tiger King vi aspetta, su Netflix.