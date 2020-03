Guida TV tra film e serie LGBT, 13 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Chiudiamo la nostra guida tv del giorno con un consiglio streaming, su Netflix. Parliamo di Laerte, documentario diretto da Lygia Barbosa ed Eliane Brum sul famoso vignettista brasiliano Laerte Coutinho, che dopo aver vissuto come uomo per quasi 60 anni, e dopo tre figli e altrettanti matrimoni, si presenta al mondo come donna. Si tratta del primo documentario originale di Netflix in portoghese, che intraprende insieme a Laerte un viaggio alla scoperta del mondo femminile, visto attraverso l’intima lente della sua vita quotidiana. Durante la ristrutturazione della sua casa, Laerte si chiede se procedere o meno con l’impianto delle protesi al seno, un dubbio che offre lo spunto per una profonda riflessione su cosa significhi esattamente essere donna.