Guida TV tra film e serie LGBT, 12 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Nel palinsesto generalista odierno, purtroppo, non ci sono film a tematica LGBT in programmazione. E allora vi proponiamo per la giornata di oggi, da vivere in casa causa Coronavirus, due titoli da poter scovare facilmente on line, in streaming.

Da pochissimi giorni è finalmente arrivata anche in Italia Years and Years, nuova acclamata serie a tinte LGBT del creatore di Queer as Folk, Russell T Davies, ambientata nel prossimo futuro. Dal 5 marzo è disponibile nel Bel Paese sulla piattaforma Starz Play, alla quale potete accedere gratuitamente per i primi 7 giorni di visione. Nominata a 3 Critics’ Choice Television Awards, Years and Years è impreziosita da un cast strepitoso, capitanato dalla grandiosa Emma Thompson, Rory Kinnear, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley e Anne Reid.

Russell segue la famiglia Lyons di Manchester dal 2019 al 2035. Un drama sci-fi che vede la Thompson nei panni di Vivienne Rook, politico che dividerà il Paese con le sue controverse opinioni. Kinnear interpreta il consigliere finanziario Stephen Lyons, custode della pace famigliare, sposato con l’ambiziosa Celeste, interpretata da T’Nia Miller. A completare la famiglia ci sono l’agente immobiliare Daniel Lyons, gay, interpretato da Tovey, la “pericolosa radicale” Edith, interpretata da Jessica Hynes, e la futura mamma Rosie, interpretata da Ruth Madeley. Anne Reid, invece, interpreta Muriel, nonna imperiale dei Lyons. Sei episodi appena, ma che non lasciano certamente indifferenti.