Halston, parla Ryan Murphy: “un gay protagonista, per 20 anni nessuno ha voluto girarla”

Il primo maggio arriverà su Netflix Hollywood, nuova attesa serie firmata Ryan Murphy, ma il padre di Glee e American Horror Story, a dir poco infaticabile, ha un altro colpo in canna. Parliamo di Halston, miniserie che vedrà Ewan McGregor nei panni del celebre stilista Roy Halston Frowick, che tra gli anni ’70 e ’80 rivoluzionò il mondo della moda.

Intervistato da Collider, Murphy ha snocciolato anticipazioni e spiegato come mai abbia deciso di produrre questo adattamento.

È uno dei più grandi ruoli della carriera di Ewan McGregor, lui è semplicemente straordinario. È un ruolo molto difficile, ha passato diverso tempo a lavorarci, sulla voce, sull’aspetto, su tutto. Voglio dire, è un attore incredibilmente disciplinato a cui piace fare molte ricerche. Tutti gli episodi sono diretti da Dan Minahan e prodotti da Christine Vachon con la sua Killer Films. Questo è un progetto che Dan e Christine avevano in sviluppo da 20 anni. Per 20 anni hanno tenuto nel cassetto questa miniserie su Halston, non sono mai riusciti a realizzarla. Immagino che uno dei motivi sia perché al centro vi è un personaggio gay. Sono venuti da me e io sono riuscito a portarla su Netflix, che l’ha adorato sin da subito dando alla fine il via libera per realizzarla. Non credo che la serie sarebbe potuta essere realizzata cinque o sei anni fa. È molto esplicita. Si addentra molto nel mondo della moda, ma contempla anche le battaglie, ciò che serve per avere successo e ciò che devi perdere per arrivarci. Ed è anche una storia ammonitrice sulla fama, la droga e il sesso.