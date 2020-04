Hollywood di Ryan Murphy, prime immagini e data d’uscita della nuova serie Netflix

Tra meno di un mese, ovvero il primo maggio, arriverà su Netflix l’attesissima nuova serie di Ryan Murphy, Hollywood, oggi trainata dalle prime immagini ufficiali. Per il padre di Glee ed American Horror Story sarà il secondo progetto originale Netflix dei sei pattuiti nel 2018, dinanzi ad un accordo monster da 300 milioni di dollari.

Hollywood ci porterà dietro il sipario dell’età dell’oro degli studios losangelini, con ambientazione nel dopoguerra a stelle strisce. Nelle prime foto pubblicate si vedono alcuni dei protagonisti, ovvero Jim Parsons, Darren Chris, Samara Weaving, Laura Harrier, Dylan McDermott e David Corenswet.

Il progetto nasce come miniserie e seguirà un gruppo di aspiranti attori e registi di Hollywood negli anni ’40 -’50, anni in cui la discriminazione razziale, sessuale e di genere era all’ordine del giorno. “Hollywood intende esporre ed esaminare decenni di dinamiche di potere e rimarcare come sarebbe oggi la scena dell’intrattenimento se non fossero state a suo tempo smantellate“, sottolinea la descrizione ufficiale. A completare il cast Maude Apatow, Joe Mantello, Jake Picking e Jeremy Pope.

Come detto, Hollywood è la seconda serie Netflix targata Murphy dopo la poco esaltante “The Politician“, comunque confermata per una seconda stagione.