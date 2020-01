I Run Hot, Colton Haynes protagonista di una nuova serie comedy gay

31enne ex modello diventato celebre in tv grazie ai ruoli di Jackson Whittemore nella serie Teen Wolf e di Roy Harper nella serie Arrow, Colton Haynes, gay dichiarato dal 2016, sarà il protagonista di una nuova serie AMC. I Run Hot il titolo del progetto, creato, diretto e prodotto da Ilana Glazer.

Al centro della trama, come riportato da Deadline, Eliot, ragazzo gay un po’ burbero incapace di inserirsi nella comunità, e Colton, famoso #instagay che lo aiuterà a semplificare la propria vita. Negli abiti del primo troveremo Eliot Glazer, già visto in Broad City, serie da lui prodotta.

Nel 2017 Colton, in passato costretto da agenti e produttore a fingere di essere eterosessuale, ha sposato Jeff Leatham, fiorista delle celebrità, per poi lasciarlo dopo sei mesi appena. L’anno scorso Haynes ha pubblicamente parlato dei propri problemi di salute mentale, con stati d’ansia che l’hanno costretto ad un ricovero ospedaliero, e di come alcool e droghe l’abbiano quasi ucciso. Ora, fortunatamente, parrebbe essere pronto a ricominciare a fare appieno il proprio lavoro.