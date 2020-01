Tutto quello che c’è da sapere su ‘Il cantante mascherato’, nuovo game show di Rai Uno

Da Venerdì 10 Gennaio e per quattro primi serate, su Rai Uno torna Milly Carlucci alla conduzione di un nuovo show dal titolo ‘Il cantante mascherato’. Si tratta di un vero e proprio esperimento per il primo canale Rai, un show che mixa tutte le regole di un talent a quello di un reality, come se fosse una sorta di ‘Tale & Quale Show” ma con un pizzico di competizione in più.

Il cantante mascherato è ispirato a un format musicale sudcoreano conosciuto con il nome di ‘King Mask Singer’, e per il pubblico italiano questa è la prima edizione. Il programma è suddiviso in quattro puntate spalmate in quattro venerdì, la prima è quella del 10 Gennaio.

In cosa consiste il format?

È un ibrido fra game show e talent. Ci saranno diversi vip del mondo dello spettacolo – cantanti famosi e meno noti, vecchie glorie della musica, attori e atleti – che si travestiranno così da mascherare la propria identità, prendendo parte a una vera e propria competizione canora. I concorrenti si esibiranno e si sfideranno a coppie. Il più votato accede alla fase successiva, quello invece che riceve un punteggio basso finisce al ballottaggio e il peggiore verrà poi eliminato. Ci saranno dei giudici che valuteranno la competizione, ma anche il pubblico da casa potrà votare le singole performance, e soprattutto, si potrà giocare nel cercare di scoprire l’identità del vip che c’è dietro la maschera. Ci si potrà basare sulla clip introduttiva dei singoli cantati in gara, alla voce dell’esibizione e su altri indizi disseminati da gli stessi giudici. Il Cantante mascherato avrà due manche in ogni puntata: nella prima il concorrente si esibisce in una canzone assegnata, chi passa la prima sfida ha accesso alla seconda. Nell’ultima puntata i cinque cantanti rimasti in gara dovranno esibirsi in più prove.

I giudici:

Per ora sono cinque le personalità che dovranno valutare gli artisti mascherati e sono: Flavio Insinna (conduttore de l’Eredita), Patty Pravo (cantante di cui non ci sono bisogno di presentazioni), Ilenia Pastorelli (attrice), Guilliermo Mariottto (stylist) e Francesco Facchinetti (ex DJ Francesco)

I concorrenti:

C’è ancora il più stretto riservo sui vip che si esibiranno nel game show. Spuntano i nomi di: Massimo Ranieri, Sergio Assisi, Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Gabriel Garko, Frank Matano, Bianca Gucciero, Lorella Cuccarini e Orietta Berti. Per le conferme non resta altro che aspettare l’evolversi dello show, ma in tutto i concorrenti saranno 8.