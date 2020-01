Into the Dark, puntatone gay a tinte slasher per la serie antologica HULU

Into the Dark è una serie antologica horror firmata Hulu, con ogni episodio a sé stante ed ispirato a una festività del mese in cui viene pubblicato. Archiviata la prima stagione, ancora inedita in Italia, negli States è da poco iniziata la seconda, che nel corso della quarta puntata andata in onda a fine dicembre, Midnight Kiss il titolo, ha abbracciato la comunità LGBT.

Diretto da Carter Smith e scritto da Erlingur Thoroddsen, il puntatone vede sul set Augustus Prew e Scott Evans, fratello del più celebre Chris, ma anche Ayden Mayeri, Lukas Gage, Chester Lockhart e Adam Faison. Protagonisti un gruppo di amici gay che decidono di passare la notte di San Silvestro in una meravigliosa casa situata a Palm Springs. Una delle loro tradizioni di fine anno è quella di dar vita a un gioco chiamato “Midnight Kiss”, sfida tanto sexy quanto pericolosa. Tutto si fa ancor più complicato quando un sadico serial killer entra nel gioco.

Un puntatone slasher a tinte gay, che ha finalmente dato spazio a Scott Evans, fratello minore di Chris dichiaratamente omosessuale anche nella vita reale. Parlando con Out, Evans ha elogiato l’episodio, perché riuscito a dare una visione realistica ma divertente dell’amicizia e delle relazioni gay moderne.