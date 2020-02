Italia’s Got Talent 2020, il trionfo dell’amore libero con la S-Dance Company – video

La celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, a poche ore da San Valentino. Nel corso dell’ultima puntata di Italia’s Got Talent, andata in onda ieri sera su Tv8, la S-Dance Company ha presentato una coreografia ad hoc sul tema dell’amore, inteso senza limiti né definizioni.

Cinque ballerini, poi sette, infine otto, si muovono fino ad incastrare del tutto i loro corpi, mettendo in scena una tematica forte ovvero l’importanza di essere liberi. Il tutto sulle note di Mystery of Love, capolavoro di Sufjan Stevens per Chiamami col tuo nome.

Grandi applausi e standing ovation, con il giudice Joe Bastianich che ha così commentato la coreografia: “Non sono un super esperto della danza interpretativa. Quel che ho visto, è l’orgia più elegante che ho mai visto“. Quattro i sì conquistati.