Jake Borelli in The Thing about Harry, prima commedia romantica per famiglie dalle sfumature LGBT

Sta compiendo grandi passi avanti il network americano di Freeform di proprietà della Disney. Nel continuare ad esplorare tutte le sfumature della nostra contemporaneità, sta affrontando con grande successo la tematica dell’omosessualità, sia maschile che femminile. E lo dimostra il film tv che il network ha in programma per la settimana di San Valentino. Il celebre Jake Borelli, il dottor Levi nella serie tv di Grey’s Anatomy e attore dichiaratamente gay, sarà uno dei protagonisti di ‘The Thing about Harry’.

Il progetto è una romantica commedia d’amore in salsa LGBT che vede Jake Borelli nel ruolo di Sam, giovane di belle speranze costretto a compiere un viaggio in auto insieme a Harry (Niko Terho), suo eterno rivale ai tempi delle superiori. I due devono tornare in Missuori, nella loro città natale, per la festa di fidanzamento di un amico storico che hanno in comune. Un viaggio che regalerà grandi sorprese a Harry e Sam, in cui entrambi esploreranno l’amicizia e un sentimento d’amore inespresso che, inevitabilmente, cambierà per sempre la loro vita.

Come confermato dal Deadline, il film tv sarà trasmesso solo in America il prossimo 15 Febbraio. Non si conosce invece ancora una data italiana di trasmissione. ‘The Thing about Harry’ è diretto da Peter Paige ed è prodotto da Greg Gullotta e F. J. Denny.

È stato bellissimo collaborare con Freeform e realizzare un prodotto televisivo dedicato interamente alla comunità LGBTQ+. L’uguaglianza si vede nel momento in cui anche in tv c’è un riflesso della nostra modernità e della nostra società. Negli anni ’90 non si poteva mai immaginare di vedere una commedia romantica in un cui un ragazzo si innamorava di un altro ragazzo. Ora i tempi sono maturi e, in quanto produttore, sentivo il bisogno di realizzare un film del genere.

Molti sono i titoli a tematica LGBT che il network ha in programmazione. C’è Bold Type, The Good Trouble e l’imminente “Everything’s Gonna Be Okay” di e con Josh Thomas.