Josie Totah, un’attrice transgender protagonista del reboot di ‘Bayside School’

Lo scorso anno a sorpresa è stato annunciato il ritorno di ‘Bayside School’. Il celebre teen-drama che in America è andato in onda dal 1989 fino al maggio del 1994 – e molto conosciuto anche qui in Italia – verrà presentato prossimamente in una nuova veste su ‘Peackock’, il servizio streaming del network americano della NBC. Come riportato dall’autorevole Deadline, ieri è stato presentato uno dei nuovi protagonisti che animeranno lo show. Si tratta di Josie Totah, giovane attrice che, nell’agosto del 2018, è uscita allo scoperto come transgender. Ancora una volta le serie tv americane diventano portatori di diversità e di inclusione.

Josie Totah è conosciuta per essere apparsa sul grande schermo in Spider-Man: Homecoming e per aver avuto piccole parti in Glee, New Girl e in Champions. Nella nuova serie di ‘Bayside School’, in cui Mark Lopez ed Elizabeth Berkley torneranno a vestire i panni di A.C. Slater e di Jesse Spano, Josie Totah sarà una delle new entries dello show. Viene descritta come ‘una bella cheerleader dalla lingua tagliente e come una tra le ragazze più popolari del liceo, ammirata e temuta dai compagni’. Ha partecipato anche a Liv e Maddie, comedy di Disney Channel. Tre anni fa il suo coming out.

Quando sono uscita allo scoperto mi sono sentita in dovere di rappresentare in qualche modo tutta la comunità LGBTQ+. Prima di fare il grande passo ci ho pensato diverse volte. Avevo paura di non essere accettata e che sarei stata un imbarazzo per i miei fan. Come molte persone trans ho sviluppato una grave forma di ansia, mentre cercavo di nascondere chi ero. Ma ho superato questa crisi. Dovevo rendermi conto che stavo solo mentendo a me stessa.

La comedy in America è conosciuta con il nome di Saved By The Bell e, tra gli anni ’80 e ’90, è stata un vero e proprio fenomeno di costume. Ha lanciato le carriere di Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez e Tiffani-Amber Thiessen che di lì a breve sarebbe diventata la Valerie di Beverly Hills. É stato lo spin-off della serie Good Morning, Miss Bliss, serie di scarso successo che è stata cancellata dopo 13 episodi.