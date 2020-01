Quarta stagione (a sorpresa) per l’acclamatissima Killing Eve

La terza stagione è prevista tra qualche mese ma Killing Eve ha già ottenuto il rinnovo per un nuovo capitolo, il quarto, come ha riportato Deadline. La serie tv con Sandra Oh e Jodie Comer resta, ad oggi, uno dei prodotti più acclamati dalla critica. Trasmessa in Italia su Tim Vision, è in onda in Inghilterra su BBC America con un ottimo riscontro da parte del pubblico. Una serie dal grande appeal che mette in atto un accattivante gioco omoeritico al gatto con il topo tra Eve Polastri, funzionaria dell’MI-5, e la sociopatica Villanelle.

La produttrice di Killing Eve, Sally Woodward Gentle, è molto soddisfatta del traguardo raggiunto, sottolineando la bravura di un team di scrittura capace di aver realizzato uno show di questa valenza e capace di far macinare consensi episodio dopo episodio. In effetti è proprio grazie a una sceneggiatura di ferro che la serie tv si è fatta apprezzare dal pubblico e lodare dalla critica.



A questo si aggiunge una magistrale interpretazione di Sandra Oh e di Jodie Comer, due icone LGBT, così caparbie nel mostrare la fragilità di due donne che vivono – e che combattono – in mondo di soli uomini. Killing Eve non è solo uno spy-drama, è anche e soprattutto un racconto tutto al femminile sulla forza delle donne.