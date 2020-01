Kipo e l’era delle creature straordinarie, dolce coming out nella serie animata Netflix – video

Nuova serie a tinte LGBT attualmente su Netflix, ma questa volta animata. Kipo e l’era delle creature straordinarie, ideata da Radford Sechrist, ruota attorno a una tenace ragazza che impara a sopravvivere destreggiandosi in un mondo post-apocalittico popolato da animali mutanti, mentre faticosamente cerca la via del ritorno a casa con l’aiuto di una squadra scapestrata.

Nel corso della prima stagione, e sin dai primissimi episodi, Kipo, doppiata in lingua inglese da Karen Fukuhara, nutre una cotta per il suo migliore amico, DJ Benson, doppiato Coy Stewart. Durante il sesto episodio Kipo confessa finalmente i propri sentimenti all’amico, ricevendo in cambio un coming out. Perché DJ Benson è omosessuale.

“Ti piaccio come amica”, reagisce Kipo delusa dalla reazione impacciata di lui, ottenendo automaticamente la confessione del giovane: “Sì. Perché sono gay“. Semplice, diretto, dolce.