‘La Tata’, arriva il musical firmato Fran Drescher

La notizia è stata diffusa poche ore fa da Deadline. ‘La Tata’, celebre sit-com della CBS andata in onda in America dal 1993 al 1999 per sei stagioni e per un totale di 146 episodi, molto conosciuta qui in Italia, sta per sbarcare a Broadway. Fran Drescher, già iconica protagonista della show e insieme a Rachel Bloom, attrice e comica conosciuta per ‘Crazy Ex-Girlfriend’ , stanno discutendo i dettagli per trasportare l’ironia sferante della serie tv sui palcoscenici più ambiti di tutta New York.

Nel progetto musicale de ‘La Tata’ sarà coinvolto anche Peter Marc Jacobson, co-creatore della serie originale, mentre Rachel Bloom insieme a Adam Schlesinger si occuperà delle musiche. La regia sarà affidata a Mar Bruni.

Siamo molto emozionati di poter lavorare a questo musical. E allo stesso tempo sono molto contenta di poter collaborare con un’artista come Rachel Bloom. Lei scriverà i testi e le musiche. Sul cast? Ancora non sappiamo nulla. Ci stiamo lavorando, ma sono fiduciosa che troveremo un’attrice talentuosa e con una gran voce. Io per ovvie ragioni anagrafiche non potrò essere di nuovo La Tata

Nominata ben 11 volte agli Emmy Awards, ha vinto solo nel 1995 nella categoria Miglior Design di costumi. La Tata resta, ad oggi, una delle serie tv più amate di sempre e, soprattutto, la più divertente. Per molto tempo si è parlato di un revival, ma il progetto non si è mai concretizzato. Fran Dresher è sempre stata apprezzata per le sue doti comiche, ma purtroppo dopo la fine della serie, non ha trovato molto spazio sul piccolo schermo. Per la tv ha recitato in ‘ A casa con Fran’ e ‘Happly Divorced’ .