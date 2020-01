Licia Nunez al Grande Fratello Vip riceve la lettera della compagna. ‘Amore, basta soffrire’

C’è aria da fotoromanzo al Grande Fratello Vip. La quarta puntata del reality show di Canale 5, andata in onda venerdì 17 Gennaio, ancora non fa spiccare il volo al programma condotto da Signorini, non regalando nessun momento da antologia del trash e preferendo imboccare la strada di polemiche assurde, becere e che non hanno nessuna ragione di esistere. E se la storia di Pago continua a inanellare uno sbadiglio dopo l’altro, anche quella di Licia Nunez non fa scintille. Anzi sembra proprio di leggere un melenso romanzo di Harmony.

L’attrice solo una settimana fa ha avuto un difficile scontro con Imma Battaglia e, ancora oggi, cerca di far valere il suo punto di vista. La Nunez accusa la Battaglia di tradimento e Signorini, ovviamente, non ha potuto lasciarsi scappare un pettegolezzo così succulento. Il catfight? Si è concluso con un nulla di fatto. Licia Nunez davanti le telecamere continua a professare che Imma è una traditrice, mentre la Battaglia nei salotti tv di Barbara d’Urso non smette di professare la sua innocenza. E quindi nella quarta puntata dello show, Alfonso Signorini pensa di calmare un po’ gli animi, regalando una piccola sorpresa alla Nunez.