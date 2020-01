Licia Nunez e Imma Battaglia: il confronto al Grande Fratello Vip

Siamo alle solite. Neanche il tempo di entrare nel vivo della competizione che gli autori del Grande Fratello Vip si giocano la carta dei confronti tra gli inquilini. Un colpo di scena fin troppo telefonato, che impedisce allo stesso reality di svecchiare i suoi meccanismi. E neanche la conduzione di Alfonso Signori ha permesso allo show di Canale 5 di fare un piccolo salto di qualità. Sembra di vedere una tediosa soap-opera dal finale già scritto. Due sono stati i confronti che hanno animato la seconda puntata del Grande Fratello: se quello tra Pago e Serena è passato del tutto inosservato, quello tra Licia Nunez e Imma Battaglia non è da meno. Dare spazio a una vicenda di amore queer è un grande passo per un reality di Canale 5, soprattutto di questi periodi, ma la storia non ha ragione di esistere. È un copione che non ha né capo né coda.

Tutto è cominciato nella puntata dell’8 gennaio in cui Licia Nunez, durante la sua clip di presentazione, ha affermato –finalmente – di essere omosessuale e ha rivelato che è stata tradita da Imma Battaglia. Sui social è scattata la polemica e l’attivista, attuale moglie di Eva Grimaldi, ha chiesto fin da subito il confronto per raccontare la sua verità che, come volevasi dimostrare, è totalmente diversa da quella di Licia Nunez. Tanto è vero che la Battaglia accusa la sua ex di essere una bugiarda e di aver dato solo spettacolo.

Sento una profonda mancanza da parte tua. Le storie vanno raccontate bene, per rispetto tuo e del nostro passato. Dire che io ti ho tradito con Eva è un’offesa. Io non ti ho tradito, mi sono innamorata di Eva perché tra noi è come se si fosse rotto qualcosa, e tu ne eri cosciente. Hai messo il tuo lavoro al primo posto. Ti ho sostenuto ma tu invece hai alzato il muro. Il tradimento è una falsità.

La risposta di Licia Nunez non è fatta attendere. Il confronto ha regalato molte perle, un catfight degno di una serie tv anni ’90, peccato che il risultato non è stato per niente emozionante. Anzi ha provocato l’effetto contrario.

Tu hai conosciuto Eva a luglio quando stavi con me. Non sei capace di stare da sola. Non lo hai mai fatto nella tua vita. Vivo tutto di pancia, sono una persona vera, anche quella storia era uno spettacolo per te. Io sono un’attrice, vado sul set e torno a casa. Se questo per te significa inviare un messaggio sbagliato, allora dimostramelo.

Il confronto al Grande Fratello Vip non ha una fine. Si complica sempre di più fra urla, accuse e recriminazioni. Tanto è vero che Signorini si trova costretto a interrompere il litigio, come previsto. Sicuramente nel corso settimana ci saranno, da parte di Licia Nunez, altre verità rivelate che porteranno a un altro confronto-fuffa in prime time. Della serie: al peggio non c’è mai fine.