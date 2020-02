Tuo, Victor: arriva la serie spin-off di Tuo, Simon

Due anni dopo l’uscita in sala di Love, Simon di Greg Berlanti, arrivato nei cinema d’Italia con il titolo Tuo, Simon, l’universo scolastico a tinte LGBT creato da Becky Albertalli diventerà serie televisiva. Apparentemente nulla di nuovo, perché il passaggio su piccolo schermo era già stato annunciato, e invece non poche novità si celano dietro questa notizia.

Inizialmente pensata per Disney Plus, la serie finirà ora su Hulu, altra piattaforma streaming, nel mese di giugno, da sempre mese dell’Orgoglio gay. E non è tutto, perché non si intitolerà Love, Simon bensì Love, Victor, andando a concentrarsi su un nuovo studente della Creekwood High School, Victor per l’appunto interpretato da Michael Cimino, nel suo viaggio alla scoperta di sè. Il giovane dovrà superare problemi a casa e a scuola, adattandosi a una nuova città, lottando con la propria accettazione. Prima stagione da 10 episodi, con riprese già iniziate, come scritto da Variety.

Oltre a Cimino, il cast comprende anche James Martinez, Ana Ortiz, Isabella Ferreira e Mateo Fernandez. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che hanno scritto il film, sono i produttori esecutivi della serie e faranno da showrunner. La star del film, Nick Robinson, funge da narratore e produttore esecutivo. Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey e Pouya Shahbazian saranno in egual misura produttori esecutivi. Amy York Rubin ha diretto il primo episodio insieme a Pilar Boehm, coproduttore esecutivo. Greg Berlanti, che ha diretto il film originale, non è in alcun modo legato alla serie, avendo un accordo esclusivo con la Warner Bros. Television.