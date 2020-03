Luke Evans e Josh Gad in una serie tv queer collegata al film de ‘La Bella e La Bestia’

Il prossimo 23 Marzo verrà lanciata anche in Europa la piattaforma di Disney + e, ancora oggi, fervono i preparativi per i contenuti che saranno presenti in catalogo. Come è stato rivelato dall’Hollywood Reporter, è in fase di realizzazione una serie prequel collegata al film de ‘La Bella e La Bestia’, il live action del 2017 diretto da Bill Condon. Tra i protagonisti ci saranno Luke Evans e Josh Gad. Non è prevista la partecipazione di Emma Watson e di Dan Stevans, ma potrebbero apparire in qualità di guest star.

Per ora sono poche le informazioni a riguardo, dato che la serie tv è ancora in fase embrionale. Sarà una miniserie in sei episodi che andrà ad ampliare l’universo de ‘La Bella e La bestia’. Avrà un taglio musicale e sarà ambientata molto tempo prima della storia che è stata raccontata nel film di successo. Luke Evans interpreta ancora una volta il celebre Gaston e Josh Gad sarà Le Tont. Una serie volutamente queer che ‘giocherà’ senza peli sulla lingua con l’omosessualità di uno dei protagonisti.

Alla produzione ci saranno Edward Kitsis e Adam Horowitz, celebri per aver realizzato in passato ‘Once Upon a time’, e parteciperanno anche Luke Evans e Josh Gad. Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito.