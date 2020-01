Reunion Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo: Massimo Ranieri canterà Perdere l’Amore con Tiziano Ferro

Cresce l’attesa e la curiosità per l’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. La kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 Febbraio, non smette di regale sorprese. L’ultima notizia in merito è stata battuta dalle agenzie stampa nel corso della serata di sabato. Massimo Ranieri tornerà a cantare sul palcoscenico dell’Ariston la sua ‘Perdere l’amore’. La canzone ha trionfato a Sanremo 32 anni e ha finito per consolidare, definitivamente, l’immagine dell’artista napoletano nel firmamento delle star. Sarà eseguita insieme a Tiziano Ferro, co-conduttore per tutte e 5 le serate insieme ad Amadeus.

Questa sarà l’occasione per Massimo Ranieri per presentare, fuori gara, una canzone inedita dal titolo ‘Mia Ragione’, che anticipa il suo nuovo album in uscita nel corso della primavera. Il duetto che, dallo stesso Ranieri è stato definito “uno strano connubio”, dovrebbe essere inserito nel corso della seconda serata ma si aspettano ancora conferme in merito.

È stato Tiziano che mi ha cercato insieme ad Amadeus. Sarò felicissimo di duettare con un artista come lui e cantare di nuovo sul palcoscenico la mia canzone. Ferro mi ha rivelato di essere stato fulminato quando nel 1988, davanti la tv, insieme al papà, mi vide cantare a Sanremo ‘Perdere L’amore’. Speriamo che per il pubblico possa essere un bel momento. La canzone merita molto, è ‘la’ canzone per antonomasia. Neanche a dirlo, proprio un anno fa, ci ha lasciato l’autore: Gianpiero Artegeni. Io prossimo conduttore del Festival? Ci penserei, anche se già mi si accappona la pelle.

Il nuovo album di Massimo Ranieri è un progetto molto particolare. Nato da un a collaborazione a distanza con Gino Vannelli, includerà non solo inediti ma anche alcune canzoni del passato che ‘non sono state grandi successi perché non promesse a dovere’. Ranieri infatti, nell’ultimo periodo, ha lasciato la musica per dedicarti con più assiduità al teatro.