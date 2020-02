Le star di ‘Tredici’ e di ‘Locke & Key’ ufficializzano il loro amore su Instagram – FOTO

Dai social arriva un’altra bellissima dichiarazione d’amore, questa volta di due volti noti della tv. Miles Heizer, 25 anni, è co-protagonista di ‘Tredici’, serie Netflix sul bullismo, in cui interpreta il tormentato Alex Standall; Connor Jessup, anche lui di 25 anni, di professione è attore, produttore e di recente è stato visto in ‘Locke & Key’, altra serie Netflix. Due attori celebri del panorama televisivo di oggi che, oltre a condividere l’amore per la recitazione, sono uniti anche da un altro filo rosso. Miles e Connor escono allo scoperto come coppia, e pubblicano una bellissima foto su instagram che condividono con i propri fan in cui appaiono felici e sorridenti. Anche se da tempo circolavano voci di corridoio sulla loro relazione amorosa, solo qualche ora fa è arrivata la conferma.

Sono in ritardo, ma ti amo. Sei così buono. Mi rendi una persona migliore. Buon San Valentino + 1

Questa è la didascalia che si legge sotto la foto pubblicata su Instagram. Una coppia giovane, felice e che vive apertamente la propria sessualità. Di Miles Heizer non si è mai discusso apertamente del suo orientamento, dato che sono sempre circolate voci in merito. Anzi, all’inizio di ‘Tredici’, si è ipotizzato che il giovane attore facesse coppia con Brandon Flynn, attore anche lui ed ex compagno di Sam Smith. Connor Jessup invece solo un anno fa, e sui social, ha fatto il suo primo coming out.