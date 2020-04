Modern Family, arriva lo spin-off dedicato a Cam e Mitch?

Arriverà lo spin-off di Modern Family? Sono queste le voci che corrono, dietro la serie tv a tinte LGBT che ha accompagnato i divoratori di sitcom per 11 stagioni. Proprio qualche settimana fa, si son concluse le riprese dell’ultima puntata (e dell’ultima stagione), ma i fan (LGBT e non) già si domandavano sui social che fine avrebbe fatto la coppia gay della serie, ovvero Cam e Mitch.

Proprio da questa domanda, si pensa a uno spin-off incentrato proprio sulla famiglia arcobaleno, interpretata da Jesse Tyler Ferguson (Mitchell) e Eric Stonestreet (Cam), assieme alla piccola Lily, personaggio interpretato dall’attrice 13enne Aubrey Anderson-Emmons.

Su Modern Family, si pensa già allo spin-off

L’8 aprile è stata mandata in onda l’ultima puntata dell’11esima stagione, ma forse i produttori e attori stanno già pianificando qualcosa da dietro le quinte.

I produttori Steve Levitan e Christopher Lloyd, che hanno già smentito una nuova stagione riguardante Modern Family per come la conosciamo tutti, potrebbero essere orientati verso un nuovo progetto simile, che non vedrebbe però le altre due famiglie della serie, ovvero la famiglia Dunphy e la Pritchett.

Levitan ha spiegato su Deadline:

Penso che ci siano un paio di sceneggiatori che stanno ci stanno pensando. C’è uno spin-off di Mitch e Cam, ma ci stanno letteralmente solo pensando.

Poche parole, per spiegare però che al momento non ci sono lavori in corso, ma solo un’idea.

Non me ne sto occupando personalmente, ma sono un grande fan di Jesse ed Eric, quei personaggi sono ovviamente vicini e cari a me, e certamente penso che siano abbastanza forti da portare a uno spettacolo. Per me, ho sentito che ciò di cui avevo bisogno era lavorare su qualcosa di nuovo dopo aver lavorato solo ed esclusivamente su Modern Family per 12 anni.

Lloyd ha però messo le mani avanti:

Fare uno spin-off è complicato in molti modi e non lo faremo a meno che non ci sentiamo sicuri che ci sia qualcosa di interessante da raccontare. Non vogliamo saltare in qualcosa del genere, soprattutto perché Modern Family è una serie difficile da seguire, ma questa è una possibilità.

Insomma, tante voci, tante idee, ma per il momento tutto il cast si è preso una pausa, dopo 11 grandi stagioni di una tra le serie TV più amate dal pubblico.