Modern Family: ultimo giorno di riprese per la mitica serie LGBT – VIDEO

Dopo 22 premi Emmy e 11 anni di serie e 250 episodi, Modern Family chiude definitivamente. Qualche giorno fa è stata l’ultima giornata di riprese dell’11esima stagione, che già da primo dell’inizio della produzione si sapeva che sarebbe stata l’ultima.

Così, alla fine degli ultimi lavori, tutto il cast completo si è riunito davanti gli studios che per 11 anni sono stati una loro seconda casa, e salutando il drone che si allontanava, hanno iniziato a cantare Good Riddance (Time Of Your Life) dei Green Day.

Una serie di abbracci, di commozioni, per una delle serie TV più di successo dell’ultimo decennio, che con ironia ha saputo raccontare in uno stile “documentaristico” la storia di una coppia gay con la sua bambina, la famiglia “tradizionale” e quella che nasce dopo un divorzio. Tutte unite da un legame di parentela.

A dare l’annuncio della fine delle riprese è stata Sofia Vergara, attrice che nella serie recita la parte della grandiosa Gloria Delgado-Pritchett, seconda moglie di Jay Pritchett, e madre di Manny e del piccolo Joe. Su Instagram, condividendo il video, ha scritto: “Che giornata! Non dimenticherò mai questo set e queste persone. Grazie Modern Family, grazie Gloria Pritchett! La festa è finita“.