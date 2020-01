Mrs. America, Cate Blanchett è l’omofoba Phyllis Schlafly nel primo trailer della serie tv

Vinti due Oscar, 3 Golden Globe, 3 Bafta e una Coppa Volpi a Venezia con “Io non sono qui”, Cate Blanchett sarà a breve in tv grazie a Mrs. America, serie FX/HULU creata da Dahvi Waller che andrà in onda a partire dal prossimo 15 aprile.

La straordinaria Blanchett indosserà gli abiti della conservatore Phyllis Schlafly, negli anni ’70 divenuta celebre antifemminista, tra le più fiere oppositrici dell’Equal Rights Amendment (ERA) che, se approvato, avrebbe dovuto rafforzare l’uguaglianza dei diritti senza distinzioni di sesso, fornendo al Congresso poteri speciali rispetto a quelli dei singoli stati.

Dichiaratamente contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso, attaccò la fantomatica “lobby gay” d’America in un articolo del 2010, per aver cercato il “riconoscimento sociale del loro stile di vita”. Mrs. America esplorerà proprio le guerre culturali andate in scena tra donne conservatrici e femministe dell’epoca. Al fianco della Blanchett spazio a Sarah Paulson, Rose Byrne, Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Tracey Ullman e John Slattery.

Phyllis Schlafly, fiera sostenitrice di Donald Trump, è morta nel 2016 all’età di 92 anni.