Mrs. America, recensioni entusiastiche per la serie con Cate Blanchett nei panni dell’omofoba Phyllis Schlafly

Tra le sue più grandi paure c’era anche quella dell’aborto come diritto costituzionale e i “diritti dei gay e lesbiche“, che avrebbero potuto prendere piede, portando l’America al matrimonio egualitario. Giammai.

“Mrs America” ​​è stata una voce di spicco per tutti i conservatori a stelle e strisce, diventando celebre nei primi anni ’60 grazie al saggio A Choice, Not An Echo che, seppure auto-finanziato, vendette milioni di copie e trovò larga risonanza sui mass media. Il libro descriveva quello che, secondo l’autrice, era il grosso potere che l’Establishment della East Coast esercitava all’interno del Partito Repubblicano, snaturando la base ideale del GOP. Nel 1972 la Schlafly fondò Stop the ERA, gruppo “pro-famiglia” che si opponeva all’Equal Rights Amendment, riuscendo a far fallire la proposta di emendamento costituzionale, nonostante fosse stata ratificata da ben 35 stati su 50. Definita da The Advocate come una delle ’50 peggiori persone omofobe d’America degli ultimi 50 anni’, la Schlafly, per quanto avesse un figlio omosessuale, ha combattuto fino all’ultimo per evitare l’approvazione del matrimonio egualitario, che a suo dire avrebbe “spazzato via la religione cristiana”.

Nelle primarie GOP del 2016 sostenne non a caso Donald Trump, definendolo «l’ultima speranza per l’America». Nel settembre del 2016, ovvero un giorno prima della pubblicazione del suo ultimo libro, The Conservative Case for Trump, è morta di cancro.