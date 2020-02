‘Neon’ è la nuova serie tv per supportare e dare visibilità alla comunità LGBT di colore

Dall’America si scorge un’importante iniziativa che vale la pena di segnalare. La piattaforma GLAAD ha lanciato una nuova serie tv dal titolo ‘Neon’, che si pone l’obbiettivo di rendere giustizia e di esplorare tutta la comunità LGBT di colore. Invisibile ai più, l’associazione a stelle e strisce che si occupa di preservare e promuovere tutte le sfumature dell’arcobaleno, con ‘Neon’, compie un salto di qualità.

Il progetto in sé, è un’iniziativa che intende a sfruttare tutte le potenzialità del web e la grande visibilità dei GLAAD, per sostenere ancora di più tutta la comunità arcobaleno, con una vera e propria organizzazione al sostegno attraverso i media. Il suo debutto è avvenuto giovedì 6 Febbraio e, il primo episodio, si pone l’obbiettivo di celebrare il ‘Black Hystory Month’.

Intenso è l’intervento di Roya Marsha, arista e poetessa di colore che da sempre ha cercato di sensibilizzare l’attenzione della comunità LGBT anche nei riguardi della comunità di colore. Sono previsti due episodi a settimana. La seconda testimonianza verrà condivisa sul portale streaming dei GLADD il prossimo martedì.

Siamo orgogliosi di portare a avanti il progetto come Neon. Speriamo che le testimonianze possano aiutare la comunità, e spostare l’attenzione di tutti i media su i problemi che stanno per strozzare la nostra realtà. Con un aumento degli atti di violenza e degli omicidi alle giovani donne di colore, la comunità LGBT è sempre soffocata dalla discriminazione. Per Neon è importante mostrare i fatti, far capire che anche la popolazione black deve essere considerata.