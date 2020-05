Netflix, fantastica risposta al meme omofobo – il tweet è virale

Pochi giorni fa un utente ha partorito un meme con Spongebob protagonista, modificato per sottolineare come Netflix si starebbe sforzando nell’inserire “personaggi gay non necessari” in ogni sua nuova serie televisiva. Quel meme ha spopolato, con oltre 140.000 like e più di 6000 commenti. Molti dei quali, neanche a dirlo, profondamente omofobi.

“L’eterosessualità è ciò che ha permesso la continuità della razza umana”, ha scritto un utente. “Se l’omosessualità fosse normale potremmo prendere ogni gay e metterlo su un’isola, potrebbero far continuare l’umanità? Perché le persone gay hanno bisogno di persone eterosessuali per avere figli, in modo che possano adottare o in qualunque altro modo hanno bisogno di avere figli?”, ha scritto un altro. È così nata una lunga discussione tra eterosessuali omofobi e omosessuali orgogliosamente dichiarati, fino a quando non è intervenuta proprio Netflix.

Il colosso streaming ha utilizzato il proprio account da quasi 8 milioni di follower per mettere a tacere ogni diatriba. “Mi dispiace che non ti sia ancora reso conto che ogni persona gay è molto necessaria“. Colpito, affondato.