RuPaul’s Drag Race 12, Nicki Minaj special guest: annunciato il cast ufficiale

Fervono i preparativi per la nuova stagione di RuPaul’s Drag Race. Il reality show americano che si basa su una competizione tra drag queen, resta ad oggi uno fra i programmi più apprezzati dal pubblico del web. Le nuove sfide prenderanno il via il prossimo 28 Febbraio su VH1. E ospite della prima puntata sarà l’iconica Nicki Minaj, giudice d’eccezione per la premiere di stagione – numero 12 – della durata di 90 minuti.

Sarà seduta accanto a Carson Kressley, Ross Mathew e ovviamente al fianco di RuPaul. L’annuncio arriva in un teaser trailer che è stato condiviso sui social nel corso delle ultime ore. Nicki Minaj accoglierà le 13 nuove drag che si sfideranno sul palco, mentre gareggiano per avere la possibilità di vincere 100mila dollari e il titolo di America’s Next Drag Superstar.

A dream of mine for so long 👑💄 @rupaulsdragrace season 12 starts Friday 2/28 at 8pm on @VH1! ✨ #dragrace pic.twitter.com/KRLRscTG6J — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) January 30, 2020



Già giudice per diversi talent show come American Idol (al fianco di Mariah Carey, Keith Urban e Randy Jackson) e un ruolo di spicco nella stagione 17 di American Next Top Model, Nicki Minaj non è mai apparsa nella trasmissione di RuPaul. Ha svolto comunque un ruolo fondamentale per lo show, dal momento che nel corso delle ultime edizioni, diversi concorrenti hanno reso omaggio alla carica della rapper di ‘Pound the Alarm’. Come è avvenuto nella stagione 10, dove Monèt Change ha eseguito una performance da capogiro proprio su una delle grandi hit di Nicki Minaj.