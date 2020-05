Niki Giusino, il disturbatore tv denuncia: “aggredito per aver difeso due ragazzi gay”

View this post on Instagram

È giusto che sappiate… Oggi attorno alle 14.55 al parco della madonnetta a Roma, ero a spasso con il mio cagnolino. Ad un tratto vedo due ragazzi omosessuali correre con dietro tre adolescenti intenti a picchiarli urlando frasi irripetibili riguardo la loro sessualità. Sono intervenuto dicendo loro di farla finita e di continuare a giocare con un pallone come ragazzi normali loro di tutta risposta mi hanno accerchiato e aggredito. Il mio Rocco sta bene in quanto ho lasciato il guinzaglio e si è allontanato. per qualche giorno saró assente dai social. Le mie ferite guariranno presto le vostre menti NO!. GRAZIE A TUTTA LA COMUNITÀ LGBT che in queste ore sul mio profilo instagram @nikigiusinoofficial mi ha espresso la loro solidarietà. E grazie in anticipo a voi tutti per i vostri messaggi di affetto ⭐ #stopomofobia #omofobia #gy #nikigiusino #striscialanotizia @nikigiusinoofficial @striscialanotizia @gaygossipitalia @gay_milano @gayit @platimauro_o_mauroplati @manilagorio_official @alfosignorini @livenoneladurso @bettysold