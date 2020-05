Out, la GLAAD applaude la Disney Pixar per il primo corto gay: “È un enorme passo in avanti”

Ha fatto ovviamente il giro del mondo la pubblicazione su Disnet Plus di Out, storico primo corto Disney Pixar con una coppia gay protagonista. Un gioiello di nove minuti tutto incentrato sull’accettazione di sè e sul coming out in famiglia, con un ragazzo terrorizzato dal rivelare ai propri genitori la propria omosessualità e l’intenzione di trasferirsi con il fidanzato.

Jeremy Blacklow, direttore media e intrattenimento di GLAAD, celebre organizzazione USA no-profit di attivismo LGBT, ha voluto pubblicamente complimentarsi con la casa di Topolino, dopo decenni finalmente arrivata ad abbracciare la comunità gay in un proprio progetto. “Out rappresenta il meglio dell’eredità di Disney/Pixar come luogo di commoventi storie sulla ricerca della propria forza interiore di fronte alle sfide della vita“, ha sottolineato Jeremy. “La pubblicazione di Out su Disney + rappresenta un enorme passo in avanti per The Walt Disney Company, ora affermatasi come accogliente casa per storie su tutte le coppie e su tutte le famiglie amorevoli, comprese quelle LGBTQ. GLAAD è entusiasta di vedere il debutto di Out su Disney + e siamo entusiasti del suo potere di ulteriore accettazione LGBTQ per i fan della Disney in tutto il mondo.”

Out nasce dal programma SparkShorts, che vede nuovi animatori realizzare con budget ridotti e in tempi limitati nuove storie per la Pixar. Steven Clay Hunter (animatore di Alla ricerca di Nemo e WALL-E) ha scritto e diretto Out, mentre Max Sachar (che ha lavorato sia a Coco che a Toy Story 3) lo ha prodotto.