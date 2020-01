Paola e Chiara di nuovo insieme (e a sorpresa) a ‘Che tempo che fa’

Sì, è proprio vero. Paola e Chiara tornano insieme, ma solo per una sera – forse – nella prossima puntata di ‘Che Tempo che fa’, lo show domenicale di Rai Uno condotto da Fabio Fazio. Per il loro grandissimo ritorno in prima serata non c’è nessun annuncio in pompa magna, ma è bastata la condivisione di un’immagine sui social per mandare in visibilio i fan. Il tempo passa ma la loro immagine non si è sbiadita, anzi Paola e Chiara sono, e resteranno, per sempre, delle vere icone della musica pop.

A sette anni dall’addio alle scene, giorno in cui il duo ha deciso di prendersi una meritata pausa dalla musica e dal panorama dello showbiz, ora le due sorelle, la bionda e la mora, tornano insieme in tv. A rivelarlo la stessa Paola Iezzi che, sul suo profilo instagram, in una breve storia lanciata qualche ora fa, ha condiviso uno screenshoot di una chat con sua sorella Chiara. Entrambe ironizzano su un importante appuntamento che hanno, insieme, domenica sera.

Lontane ma allo stesso tempo sempre vicino l’una all’altra, Paola e Chiara in questo lungo periodo di distanza hanno intrapreso carriere professionali molto diverse. Nel 2009 ad esempio, esce ‘Alone’, il primo progetto solista di Paola, mentre Chiara cerca sbocchi nel teatro e nella letteratura. Si ritrovano nel 2013 per la sesta edizione di ‘I Migliori anni’, e con l’uscita dell’album ‘Fragile’, il duo si scioglie definitivamente. Le loro canzoni però restano nell’immaginario di tutti. L’annuncio della reunion arriva a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del nuovo singolo di Paola in collaborazione con Myss Keta.