“Ballando con le Stelle Irlanda”, in arrivo la prima coppia di ballerini LGBT

Qui in Italia sabato 8 Febbraio calerà il sipario sull’edizione numero 70 del Festival di Sanremo, in Irlanda invece verrà scritta una nuova pagina della tv arcobaleno. Nel talent show ‘Dancing With The Stars Ireland’ farà il suo ingresso la prima coppia di ballerini LGBT, formata dal presentatore Brian Dowling (ex vincitore del Grande Fratello) e Kai Widdington che di professione, appunto, è ballerino.

Il conduttore, gay dichiarato dal 2011 e felicemente sposato, aveva già espresso il suo desiderio di danzare insieme a un ballerino professionista, affermando che per la comunità irlandese questo è un momento di grandi cambiamenti socio-culturali, rivelando inoltre che fosse quasi necessario trasmettere agli spettatori un messaggio di eguaglianza. E così è stato. Nella puntata di apertura di ‘Dancing with the Stars Ireland’, Brian e Kai balleranno e saranno insieme nella competizione.

Per la tv irlandese questo è un grande passo in avanti. Sono contento di essere il primo a farlo. Ballare con un uomo? Ci è voluto del tempo, ma il mio paese aveva bisogno di uno scossone del genere. Ballare in prima tv e sulla tv nazionale sarà una gara molto emotiva.

Non solo una coppia di due uomini, ma il dancing show ospiterà un duo formato da Lottie Ryan e Emily Barker. Un espediente che sta influenzando diversi adattamenti di Dancing With The Stars, come nel Regno Unito e in Danimarca. Anche in Italia è stata scritta una pagina di questa portata, per fortuna.