Power Rangers, nel nuovo film Blue Ranger sarà gay

A tre anni dal deludente ritorno al cinema, con circa 40/50 milioni di perdite dal botteghino, i Power Rangers torneranno presto al cinema con un secondo reboot. Se nella pellicola diretta da Dean Israelite avevamo visto Yellow Ranger (interpretato da Becky G) apparentemente attatta dalle donne, in questo nuovo film vedremo il primo ranger dichiaratamente omosessuale. Parola di WeGotThisCovered, secondo cui Blue Ranger diventerà il primo Power Ranger gay.

Apparente l’omaggio a David Yost, primo storico Power Ranger blu nella serie televisiva Power Rangers, da 10 anni gay dichiarato. A dirigere il nuovo Power Rangers sarà Jonathan Entwistle, esploso su Netflix grazie a serie come The End of the F***ing World e I Am Not Okay With This, da poche settimane on line.

Questo reboot in salsa vintage dovrebbe ruotare attorno ad un viaggio nel tempo che vedrà i nuovi Power Rangers interagire con la formazione originale. Non a caso dovrebbero tornare sul set sia Jason David Frank che Amy Jo Johnson, storici Green e Pink Rangers.

Nell’estate del 2018 Yost aveva rivelato come abbandonò il set della serie originale proprio a causa dell’omofobia ricevuta, tanto da cercare aiuto nelle cosiddette teorie riparative: “La terapia di conversione l’ho seguita religiosamente per due anni, ma causò il mio esaurimento nervoso perché stavo lavorando attivamente per reprimere la verità di ciò che sono. Mentalmente, non potevo più sopportarla. Dopo il mio esaurimento nervoso ci ho messo anni per essere a mio agio e aperto nei confronti di chi ero. Non è stato un processo rapido e ci è voluto molto tempo per essere felice e a posto con me stesso“.