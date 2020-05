Pride, arriva la docuserie FX sui diritti LGBT

FX ha ufficializzato l’arrivo di Pride, documentario a grande budget sul movimento per i diritti LGBT +. La docuserie traccerà i progressi compiuti negli States nei confronti dei diritti LGBT + negli ultimi 60 anni.

Ogni episodio della serie in sei parti sarà diretto da un regista LGBT, con l’obiettivo di raccontare “l’eroica storia” della battaglia per la parità di diritti. “Pride riguarda tutti noi, è la storia fantastica, straziante ed eroica che circonda la lotta LGBTQ per la libertà degli ultimi 60 anni d’America“. Pride avrà come autori e produttori Christine Vachon, Sydney Foos, Refinery29 / Amy Emmerich, Stone Roberts e Alex Stapleton.

FX ha anche dato il via libera a ben 4 progetti targati Ryan Murphy, sempre più Re Mida di Hollywood. La rete ha infatti confermato American Horror Story 10, che uscirà però nel 2021 causa Coronavirus; l’attesissimo Pose 3, Impeachment: American Crime Story, terza stagione della serie antologica interamente centrata sullo scandalo sessuale Bill Clinton / Monica Lewinsky, e lanciato American Horror Stories, spin-off di American Horror Story.

A differenza di quest’ultimo, American Horror Stories avrà episodi antologici, e non stagioni. Ogni puntata, in stile Black Mirror, racconterà una storia. Tutto tace sui tempi produttivi, perché il Covid-19 ha inevitabilmente paralizzato tutte le produzione d’America. La speranza è che dopo l’estate si possa finalmente tornare a girare.