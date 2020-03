Queer Eye, Netflix rinnova per una sesta stagione

Netflix ha dato il via libera a una sesta stagione di Queer Eye, incredibilmente ancor prima dell’uscita della quinta, al momento senza release ufficiale. Parola di Variety. La terza e la quarta stagione, entrambe composte da otto episodi, si sono svolte a Kansas City, Missouri, con mattatori i ‘fantastici 5’ Antoni Porowski (Food & Wine), Bobby Berk (Interior Design), Karamo Brown (Cultura), Jonathan Van Ness (Cura della Persona) e Tan France (Moda).

La serie, che ha fino ad oggi vinto ben 7 Emmy Award, vedrà i fab 5 tornare ad Austin, in Texas, “per setacciare le praterie alla ricerca di un nuovo gruppo di eroi che hanno bisogno di un piccolo aiuto“. L’imminente quinta stagione, invece, è ambientata a Philadelphia.

Rilanciato da Netflix nel 2018, il format Queer Eye ha subito sbancato gli States, tramutando i 5 protagonisti in delle autentiche star. Amatissimo dalla critica americana e dalla comunità LGBT di casa, Queer Eye ha fatto furore anche all’estero, tanto da giustificare ben 6 edizioni dal 2018 ad oggi, ma non in Italia.

Nato nel 2003 da un’idea di David Collins, Queer Eye era andato in onda su Bravo per 5 stagioni, abbracciando una versione tutta italiana dal titolo I fantastici cinque, andata in onda su La7 per due edizioni.