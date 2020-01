Radical Shock, lo spot con Lucia Ocone che sfotte gli omofobi – video

È tornato su Rai 3 Stati Generali, meraviglioso programma condotto da Serena Dandini che ha visto ieri Lucia Ocone protagonista di un nuovo esilarante spot di Radical Shock, inesistente prodotto che tirerebbe fuori il peggio di ogni italiano. Basta agitarlo, spruzzarlo, e sessismo, razzismo, misoginia, cafonaggine e omofobia tornano a galla.

Proprio l’omofobia è stata la protagonista dello spot andato in onda ieri sera, con due ragazzi intenti a baciarsi su una panchina, in un parco. A guardarli dalla finestra una donna, che sognante ammira quell’amore giovanile. “L’amore è una cosa meravigliosa”, sospira, fino al brivido lancinante che le fa cadere la scopa in terra, tramutandola in una bestia omofoba, volgare e violenta.

«Quando la normalità ti logora, combattila con Radical Shock: grazie a un principio attivio di omofobina e foglie di ottusae aloe, Radical Shock agisce rapidamente e allevia i fastidi della tua apertura mentale».

“Ste zozzerie annate a falle a casa vostra, che ce so li regazzini che ve guardano”. Fino alla chiusa finale: “Vabbè che non è colpa loro è che è na malattia, però e che caz*o”. Radical Shock: riduce la ragione, e torni un leone.