Su Rai Due torna Pechino Express. Ecco il cast dell’ottava edizione

A più di un anno dall’ultima edizione di Pechino Express, il game show di Rai Due fa il suo ritorno in tv. La stagione numero 8 debutta questa sera, martedì 11 Febbraio, con otto coppie di vip e meno vip per una nuova avventura in giro per il mondo. Il programma che anche quest’anno viene condotto da Costantino della Gherardesca, prevede che i concorrenti camminino per oltre 7mila chilometri in un viaggio che ha inizio dall’isola Ka Phra Thong della Thailandia, per passare poi in Cina e arrivare fino alla Corea del Sud. Neanche a dirlo, la nuova edizione di Pechino Express ha come titolo ‘Le Stagioni dell’Oriente’. Le coppie in gara dovranno spostarsi da un lato all’altro contando solo sulle proprie forze, con un solo zaino in spalla e vivere con un euro al giorno a persona, secondo la voluta locale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress) in data: 24 Ott 2019 alle ore 6:00 PDT

Le 8 otto coppie sono così suddivise:

I Palermitani

Claudio Casica e Annandrea Vitrano. Sono conosciuti sul web per essere il duo comico de I Soliti Spicci. In tv sono apparsi anche a Colorado.

Le figlie d’arte

Vera Gemma e Asia Argento. La prima è figlia dell’attore Giuliano Gemma ed è alla sua prima edizione dello show. La seconda invece è la figlia del regista Dario Argento. Torna nel reality dopo la sua uscita forzata a causa di un infortunio.

I Guaglioni

Gennaro Lillio e Luciano Punzo. Uno è modello, personal trainer ed ex concorrente del Grande Fratello. L’altro è il vincitore di Mister Italia 2017. Entrambi sono stati ospiti diverse volte nel salotto di Barbara D’Urso.