Rick Cosnett di The Flash fa coming out: ‘Sono gay e volevo che tutti lo sapessero’ – video

Classe 1983. Ha profondi occhi azzurri, sorriso contagiate ed è bello tanto da mozzare il fiato. Lui è Rick Cosnett, attore americano di 36 anni, molto celebre nella comunità delle serie tv. Ha preso parte a produzioni come The Vampire Diaries, in cui ha interpretato il ruolo del professor Wesley Maxfield, ma il successo è arrivato quando nel 2014 è apparso nella prima stagione di The Flash, nel ruolo del detective Eddie Thawne. Un ruolo che ricopre solo per una stagione. Approda poi in Quantico dividendo lo schermo con la bellissima Priyanka Copra, nel suo primo ruolo da co-protagonista. Seppur ha preso parte in appena 9 episodi dello show, ha interpretato un analista dichiaratamente gay. Qualche ora fa sui social il suo nome è balzato come una scheggia impazzita.

Rick Cosnett con un po’ di timidezza, in un video postato sul suo profilo instagram, è uscito allo scoperto rivelando la sua omosessualità, di cui nessuno aveva mai spifferato alcun tipo di sospetto. Un coming out a sorpresa, ma che di fatti non spaventa più nessuno. ‘Voglio vivere la mia vita’, afferma l’attore.

Nel breve video, il gesto di Rick Cosnett viene elogiato dai fan e da diversi colleghi con cui ha collaborato in passato.