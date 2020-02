Il ritorno di G&T, la prima web series italiana a tema LGBT, con un’esperienza ad alto tasso erotico

Era il dicembre del 2010 quando sul portale di Youtube è stato pubblicato il primo episodio di G&T. Un progetto che ha fatto discutere e che, in pochissimo tempo, si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di costume. La prima serie gay italiana, concepita per il pubblico del web, creata da Francesco D’Alessio, ha rivoluzionato il panorama delle produzioni arcobaleno, raccontando una storia schietta e sincera di un amore tra due uomini. Giulio e Tommaso sono i protagonisti indiscussi della vicenda, alle prese con le paure dei loro sentimenti e tutta una serie di situazioni come il coming out, l’accettazione di sé, tradimenti, gelosie e altro ancora.

Il successo di G&T è stato fulminante tanto vero che, ad una prima stagione, è stata confermata una seconda e persino una terza. E le visualizzazioni parlano chiaro: sono state ben 92 milioni in tutto il mondo. Il fenomeno, però, ora si arricchisce di uno spin-off. Con il titolo di ‘Experience’, i creatori di G&T tornano a raccontare la nostra modernità con un tratto deciso e anche molto provocatorio.



Al centro della storia ci sarà la vicenda di Emanuele (interpretato da Roberto Lai), intravisto nella terza stagione di G&T. E’ stato il ragazzo che ha fatto perdere la testa a Riki. In questa nuova avventura, ancora tutta da scoprire, si promettono tante emozioni e tanti colpi di scena. Nel corso della scorsa settimana, oltre al poster ufficiale, è stato lasciato anche un breve trailer di presentazione che lascia intuire fin da subito di toni della nuova serie. É ancora più hot, ancora più spregiudicata e ancora più accattivante. Il primo dei dieci episodi previsti verrà rilasciato il prossimo 21 Febbraio. Anche ‘Experience’ è scritta e ideata da Francesco D’Alessio insieme a Matteo Rocchi.