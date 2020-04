Riverdale, la serie celebra tutte le identità con l’episodio dedicato a Hedwig

L’ultima puntata di Riverdale andata in onda negli Usa due giorni fa si è sorprendentemente tramutata in musical queer, omaggiando Hedwig – La diva con qualcosa in più, famoso musical glamrock firmato John Cameron Mitchell.

Nella puntata, intitolata “Wicked Little Town”, Kevin Keller decide di organizzare uno spettacolo di varietà a scuola. E allora perché non guardare ad Hedwig, da sempre orgogliosa celebrazione di ogni identità e genere, in grado di parlare ad ogni generazione? Ovviamente quando presenta la sua idea questa viene bollata come ‘inappropriata’, ma tutti gli studenti si ribellano al rifiuto scolastico, protestando negli abiti della protagonista.

“Origin of Love” era una delle mie canzoni preferite al karaoke “, ha confessato Cole Sprouse, che interpreta Jughead. “Sono un grande fan di Hedwig”. Lili Reinhart, che interpreta Betty Cooper, ha detto che all’inizio era “confusa”, quando ha saputo che stavano per prendere la strada del musical. “Non sapevo se avrebbe funzionato, non sapevo che ci sarebbero state più Hedwig. Non ne ero del tutto sicura, ma non conoscevo nemmeno il musical stesso”. Poi ha visto il film del 2001, ed è impazzita. “È così. Ero tipo, ‘ora capisco perché lo stiamo facendo'”.

In Italia la puntata in questione arriverà il 1 luglio.